Мбаппе вернулся в основной состав "Пари Сен-Жермен"

Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на заявление клуба.

"После очень конструктивных и позитивных переговоров между ПСЖ и Килианом Мбаппе перед игрой с "Лорьяном" игрок был восстановлен в тренировочном составе основной команды", — написал он в своём твиттере.