Мбаппе вернулся в основной состав "Пари Сен-Жермен"
Журналист Романо: Мбаппе вернули в основной состав ПСЖ
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Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на заявление клуба.
"После очень конструктивных и позитивных переговоров между ПСЖ и Килианом Мбаппе перед игрой с "Лорьяном" игрок был восстановлен в тренировочном составе основной команды", — написал он в своём твиттере.
Напомним, 12 июня стало известно об отказе Мбаппе продлевать контракт с ПСЖ, он решил стать свободным агентом уже в июне 2024 года. Позже уточнялось, что клуб предложил футболисту десятилетний контракт с баснословным гонораром. А после этого ПСЖ выставил игрока на трансфер и исключил из заявки на турне по Японии. "Аль-Хиляль" уже предложил за него 300 миллионов евро.