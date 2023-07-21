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21 июля, 09:17

Мбаппе предложили остаться в ПСЖ ещё на 10 лет за баснословную сумму

ПСЖ предложил Мбаппе 10-летний контракт на €1 млрд

<p>Килиан Мбаппе. Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena</p>

Килиан Мбаппе. Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) предложил нападающему Килиану Мбаппе остаться в команде. Детали нового долгосрочного контракта узнал Central Defense.

По данным источника издания, форвард может заработать один миллиард евро в случае решения подписать с клубом договор на 10 лет. Действующий договор Мбаппе с ПСЖ заканчивается в июне 2024 года. При этом команде предрекают серьёзные финансовые проблемы в случае ухода игрока в статусе свободного агента. Сам футболист, по данным СМИ, уже прислал в клуб письмо, в котором отказался продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен".

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Андрей Бражников
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