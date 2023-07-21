Мбаппе предложили остаться в ПСЖ ещё на 10 лет за баснословную сумму
ПСЖ предложил Мбаппе 10-летний контракт на €1 млрд
Килиан Мбаппе. Обложка © ТАСС / AP / Christophe Ena
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) предложил нападающему Килиану Мбаппе остаться в команде. Детали нового долгосрочного контракта узнал Central Defense.
По данным источника издания, форвард может заработать один миллиард евро в случае решения подписать с клубом договор на 10 лет. Действующий договор Мбаппе с ПСЖ заканчивается в июне 2024 года. При этом команде предрекают серьёзные финансовые проблемы в случае ухода игрока в статусе свободного агента. Сам футболист, по данным СМИ, уже прислал в клуб письмо, в котором отказался продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен".