Мбаппе предложили остаться в ПСЖ ещё на 10 лет за баснословную сумму

По данным источника издания, форвард может заработать один миллиард евро в случае решения подписать с клубом договор на 10 лет. Действующий договор Мбаппе с ПСЖ заканчивается в июне 2024 года. При этом команде предрекают серьёзные финансовые проблемы в случае ухода игрока в статусе свободного агента. Сам футболист, по данным СМИ, уже прислал в клуб письмо, в котором отказался продлевать контракт с "Пари Сен-Жермен".