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Регион
Опубликовано 4 июля 2023, 18:44
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Мадридский "Реал" выкупил нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе за €280 млн

Мадридский "Реал" выкупил нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе за 280 миллионов евро, заявил журналист Хесус Карлос Мартинес со ссылкой на коллегу Франсуа Галлардо.

Журналист заявил, что сделка успешно завершена. Мадридский клуб заплатит за переход 24-летнего француза 224 млн евро, а также ещё 56 млн в качестве бонусов. Трансфер Мбаппе станет самым крупным за всю историю футбола.

В прошедшем сезоне нападающий ПСЖ забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. Контракт Мбаппе с клубом действует до 30 июня 2024 года.

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Ранее СМИ узнали об отказе Мбаппе продлевать контракт с ПСЖ. О своём решении футболист уже сообщил руководству клуба.

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Ирина Фальке
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