Мадридский "Реал" выкупил нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе за €280 млн

Мадридский "Реал" выкупил нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе за 280 миллионов евро, заявил журналист Хесус Карлос Мартинес со ссылкой на коллегу Франсуа Галлардо.

Журналист заявил, что сделка успешно завершена. Мадридский клуб заплатит за переход 24-летнего француза 224 млн евро, а также ещё 56 млн в качестве бонусов. Трансфер Мбаппе станет самым крупным за всю историю футбола.

В прошедшем сезоне нападающий ПСЖ забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. Контракт Мбаппе с клубом действует до 30 июня 2024 года.