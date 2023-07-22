ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер и исключил из заявки на турне по Японии

В Париже чувствуют, что форвард намерен уйти бесплатно в 2024 году в "Реал", однако хотят выручить за него деньги. По данным L’Equipe, Мбаппе был исключён из заявки на предсезонное турне по Японии. Если же он не согласится на переход этим летом и не продлит контракт с парижанами, футболиста отстранят до конца трансферного окна.