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Регион
Опубликовано 21 июля 2023, 22:19
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ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер и исключил из заявки на турне по Японии

Килиан Мбаппе. Обложка © psg.fr

Килиан Мбаппе. Обложка © psg.fr

Французский ПСЖ выставил нападающего Килиана Мбаппе на трансфер. По данным инсайдера Фабрицио Романо, некоторые команды уже сделали запросы по приобретению игрока.

В Париже чувствуют, что форвард намерен уйти бесплатно в 2024 году в "Реал", однако хотят выручить за него деньги. По данным L’Equipe, Мбаппе был исключён из заявки на предсезонное турне по Японии. Если же он не согласится на переход этим летом и не продлит контракт с парижанами, футболиста отстранят до конца трансферного окна.

Мбаппе предложили остаться в ПСЖ ещё на 10 лет за баснословную сумму
Мбаппе предложили остаться в ПСЖ ещё на 10 лет за баснословную сумму

При этом в начале июля журналист Хесус Карлос Мартинес со ссылкой на коллегу Франсуа Галлардо заявлял, что мадридский "Реал" выкупил Мбаппе за 280 млн евро. В прошедшем сезоне нападающий ПСЖ забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах.

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Артур Лапсаков
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