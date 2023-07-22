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21 июля, 22:19

ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер и исключил из заявки на турне по Японии

<p>Килиан Мбаппе. Обложка © <a href="https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/18e-but-pour-kylian-mbappe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">psg.fr</a></p>

Килиан Мбаппе. Обложка © psg.fr

Французский ПСЖ выставил нападающего Килиана Мбаппе на трансфер. По данным инсайдера Фабрицио Романо, некоторые команды уже сделали запросы по приобретению игрока.

В Париже чувствуют, что форвард намерен уйти бесплатно в 2024 году в "Реал", однако хотят выручить за него деньги. По данным L’Equipe, Мбаппе был исключён из заявки на предсезонное турне по Японии. Если же он не согласится на переход этим летом и не продлит контракт с парижанами, футболиста отстранят до конца трансферного окна.

Мбаппе предложили остаться в ПСЖ ещё на 10 лет за баснословную сумму

Мбаппе предложили остаться в ПСЖ ещё на 10 лет за баснословную сумму

При этом в начале июля журналист Хесус Карлос Мартинес со ссылкой на коллегу Франсуа Галлардо заявлял, что мадридский "Реал" выкупил Мбаппе за 280 млн евро. В прошедшем сезоне нападающий ПСЖ забил 41 мяч и отдал 10 результативных передач в 43 матчах.

Артур Лапсаков
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