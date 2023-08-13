Регион

Уведомления отключены

13 августа, 06:41

Роналду устроил истерику после финала Клубного кубка арабских чемпионов

Известный во всём мире футболист Криштиану Роналду устроил истерику после финального матча Клубного кубка арабских чемпионов между ФК "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль". Кадры завирусились в "Твиттере".

Криштиану Роналду устроил истерику после финала Клубного кубка арабских чемпионов. Видео © Twitter / S_UHYL10

Форвард, забивший два гола за свою команду, остался недоволен тем, что самым ценным игроком матча стал не он, а сербский полузащитник "Аль-Хиляля" Сергей Милинкович-Савич. Во время церемонии награждения он подошёл к организаторам и на повышенных тонах потребовал объяснений, жестом показывая, что он оформил дубль. При этом Роналду получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир турнира.

Обычный поступок Роналду поставил его под угрозу ареста в Саудовской Аравии

Обычный поступок Роналду поставил его под угрозу ареста в Саудовской Аравии

Напомним, 38-летний португалец перешёл в "Аль-Наср" в 2023 году. Вчера благодаря усилиям футболиста клуб стал обладателем Кубка арабских чемпионов. В финале команда обыграла "Аль-Хиляль" со счётом 2:1. Роналду отличился на 74-й и 98-й минутах. Он завоевал первый трофей в составе "Аль-Насра". Кстати, и сам клуб выиграл турнир первый раз в истории.

Обложка ©

Twitter / Cristiano

Николь Вербер
  • Новости
  • Криштиану Роналду
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров