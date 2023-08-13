Известный во всём мире футболист Криштиану Роналду устроил истерику после финального матча Клубного кубка арабских чемпионов между ФК "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль". Кадры завирусились в "Твиттере".

Криштиану Роналду устроил истерику после финала Клубного кубка арабских чемпионов. Видео © Twitter / S_UHYL10

Форвард, забивший два гола за свою команду, остался недоволен тем, что самым ценным игроком матча стал не он, а сербский полузащитник "Аль-Хиляля" Сергей Милинкович-Савич. Во время церемонии награждения он подошёл к организаторам и на повышенных тонах потребовал объяснений, жестом показывая, что он оформил дубль. При этом Роналду получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир турнира.