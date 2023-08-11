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11 августа, 13:36

Обычный поступок Роналду поставил его под угрозу ареста в Саудовской Аравии

Роналду могут арестовать в Саудовской Аравии за то, что он перекрестился

Португальского нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду могут арестовать в Саудовской Аравии за то, что он перекрестился. По законам Саудовской Аравии публичная демонстрация христианских символов запрещена.

Роналду перекрестился после забитого гола. Видео © Twitter / Don Flash

Случилось это во время матча Клубного кубка арабских чемпионов с иракской "Аль-Шортой" (1:0). Роналду забил гол и отпраздновал его, перекрестившись. Именно за это футболисту теперь могут грозить штраф, депортация либо арест. К слову, ранее за татуировку с изображением Иисуса Христа был арестован игрок "Аль-Насра" Хуан Пабло Пино.

Роналду вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен

Роналду вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен

Напомним, в "Аль-Наср" 38-летний португалец перешёл в начале этого года. В предыдущем сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забив 14 голов и совершив две результативные передачи. А недавно Роналду исключил возвращение в европейский футбол.

Обложка ©

Twitter / TeamCRonaldo

Наталья Исакова
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