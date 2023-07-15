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14 июля, 21:38

Роналду вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен

Знаменитый португальский нападающий саудовского ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Как писал Лайф, по данным журнала Forbes, за год с 1 мая 2022-го по 1 мая 2023-го футболист заработал 136 миллионов долларов. В эту сумму входят зарплата, призовые, спонсорские поступления, средства от коммерческих проектов и из иных источников.

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В 2022 году рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов возглавлял аргентинец Лионель Месси с заработком 130 миллионов долларов. Сейчас он на втором месте. Замыкает тройку лидеров форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

А ранее Роналду в юбилейном матче принёс Португалии победу над Исландией в матче отборочного турнира Евро-2024. Встреча прошла в Рейкьявике и завершилась со счётом 1:0.

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Telegram / Cristiano Ronaldo

Лариса Сафронова
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