Чёрный педикюр и кубики: Сеть взорвали фото Криштиану Роналду с отпуска

Криштиану Роналду и его супруга Джорджина Родригез в своих социальных сетях поделились фотографиями с отпуска. На снимках у футболиста крашеные ногти на ногах. Факт вызвал оживлённую дискуссию среди пользователей сети, став для многих поводом для домыслов.







"Очень странно, что мало комментариев про его чёрные ногти на ногах", — заметил один из подписчиков.

"Девушки просто завидуют его педикюру", — съехидничал другой комментатор.

"Что у него на пальцах? Краска или лак? Что-то странное", — спросил ещё один.

Впрочем, сведущие в футболе люди утверждают, что никакого педикюра у Роналду нет. На ногтях португальца вовсе не лак, а специальное покрытие, которое якобы восстанавливает ногти после ушибов.