Чёрный педикюр и кубики: Сеть взорвали фото Криштиану Роналду с отпуска
В Сети появилось фото Криштиану Роналду в отпуске с крашеными ногтями на ногах
Криштиану Роналду и его супруга Джорджина Родригез в своих социальных сетях поделились фотографиями с отпуска. На снимках у футболиста крашеные ногти на ногах. Факт вызвал оживлённую дискуссию среди пользователей сети, став для многих поводом для домыслов.
"Очень странно, что мало комментариев про его чёрные ногти на ногах", — заметил один из подписчиков.
"Девушки просто завидуют его педикюру", — съехидничал другой комментатор.
"Что у него на пальцах? Краска или лак? Что-то странное", — спросил ещё один.
Впрочем, сведущие в футболе люди утверждают, что никакого педикюра у Роналду нет. На ногтях португальца вовсе не лак, а специальное покрытие, которое якобы восстанавливает ногти после ушибов.
Недавно сестра Роналду Катя Авейру рассказала, что её брат никогда не пробовал спиртного. Она объяснила, чем вызваны настолько строгие принципы: Криштиану не хочет быть похожим на своего отца, который питал излишнюю страсть с алкоголю.
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