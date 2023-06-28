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28 июня, 17:12

Чёрный педикюр и кубики: Сеть взорвали фото Криштиану Роналду с отпуска

В Сети появилось фото Криштиану Роналду в отпуске с крашеными ногтями на ногах

Криштиану Роналду и его супруга Джорджина Родригез в своих социальных сетях поделились фотографиями с отпуска. На снимках у футболиста крашеные ногти на ногах. Факт вызвал оживлённую дискуссию среди пользователей сети, став для многих поводом для домыслов.

  • Криштиану Роналду в отпуске с крашеными ногтями. Фото © facebook (Запрещена в РФ) / Cristiano Ronaldo
    Криштиану Роналду в отпуске с крашеными ногтями. Фото © facebook (Запрещена в РФ) / Cristiano Ronaldo
  • Криштиану Роналду в отпуске с крашеными ногтями. Фото © Instagram (Запрещена в РФ) / georginagio
    Криштиану Роналду в отпуске с крашеными ногтями. Фото © Instagram (Запрещена в РФ) / georginagio
  • Криштиану Роналду в отпуске с крашеными ногтями. Фото © Instagram (Запрещена в РФ) / georginagio
    Криштиану Роналду в отпуске с крашеными ногтями. Фото © Instagram (Запрещена в РФ) / georginagio

Криштиану Роналду в отпуске с крашеными ногтями. Фото © facebook (Запрещена в РФ) / Cristiano Ronaldo

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"Очень странно, что мало комментариев про его чёрные ногти на ногах", — заметил один из подписчиков.

"Девушки просто завидуют его педикюру", — съехидничал другой комментатор.

"Что у него на пальцах? Краска или лак? Что-то странное", спросил ещё один.

Впрочем, сведущие в футболе люди утверждают, что никакого педикюра у Роналду нет. На ногтях португальца вовсе не лак, а специальное покрытие, которое якобы восстанавливает ногти после ушибов.

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Недавно сестра Роналду Катя Авейру рассказала, что её брат никогда не пробовал спиртного. Она объяснила, чем вызваны настолько строгие принципы: Криштиану не хочет быть похожим на своего отца, который питал излишнюю страсть с алкоголю.

Обложка ©

facebook (Запрещена в РФ) / Cristiano Ronaldo

Юрий Лысенко
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