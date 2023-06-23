Сестра Роналду рассказала, что футболист никогда не пробовал алкоголь, и назвала причину
Сестра Роналду Катя Авейру заявила, что футболист никогда не пробовал алкоголь
Сестра португальского футболиста Криштиану Роналду Катя Авейру рассказала, что звёздный спортсмен ни разу в жизни не пробовал алкоголь. Игрок не хотел быть похожим на отца, который злоупотреблял спиртным.
"Он принял решение, что не станет чьей-то тенью. Он не хотел быть похожим на отца, который любил алкогольные напитки. По этой причине Криштиану ни разу в жизни не пробовал алкоголь", — написала сестра Роналду в соцсетях.
По её словам, Криштиану хотел попасть на вершину и поставил себе такую цель. Авейру также отметила, что её брат смог стать победителем, несмотря на все неудачи, окружавшие его.
Ранее Лайф писал, что нападающий Криштиану Роналду стал первым футболистом, кто сыграл 200 матчей в национальной команде. Юбилейным для португальца стала игра с Исландией в квалификации Евро-2024.
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