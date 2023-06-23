Сестра Роналду рассказала, что футболист никогда не пробовал алкоголь, и назвала причину

Сестра португальского футболиста Криштиану Роналду Катя Авейру рассказала, что звёздный спортсмен ни разу в жизни не пробовал алкоголь. Игрок не хотел быть похожим на отца, который злоупотреблял спиртным.

"Он принял решение, что не станет чьей-то тенью. Он не хотел быть похожим на отца, который любил алкогольные напитки. По этой причине Криштиану ни разу в жизни не пробовал алкоголь", — написала сестра Роналду в соцсетях.

По её словам, Криштиану хотел попасть на вершину и поставил себе такую цель. Авейру также отметила, что её брат смог стать победителем, несмотря на все неудачи, окружавшие его.