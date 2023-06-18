Фанат прорвался к Роналду во время матча, поднял его на руки и упал в ноги

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду хоть и не отличился результативными передачами во время отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года против Боснии и Герцеговины, но фанатам явно будет что вспомнить. По крайней мере у одного из них точно останутся незабываемые впечатления на всю жизнь, ведь он имел возможность поднять на руки одного из самых известных и талантливых футболистов.

Выбежавший на поле фанат поклонился Роналду и поднял его на руки, прервав игру. Видео © Ttwitter / LERRY

Матч третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, где встретились команды Португалии и Боснии, пришлось прервать. Причина тому — фанат, выбежавший на поле прямо во время игры. Он подбежал к звезде футбола, поклонился футболисту в ноги, поднял его на руки и закончил представление небольшим танцем и повторением фирменного празднования гола Роналду. Футболист был явно ошарашен произошедшим, но отталкивать болельщика он не стал.

После "обнимашек" с легендарным футболистом фанат дал "круг почёта" по полю, убегая от стюардов.