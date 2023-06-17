Сборная Франции разгромила Гибралтар в матче отбора Евро-2024

Сборная Франции разгромила команду Гибралтара в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла на стадионе "Алгарве" в Португалии и завершилась со счётом 3:0.

Забитые мячи на счету Оливье Жиру (3-я минута), Килиана Мбаппе (45+3) и Аймена Муэли (78, автогол).

Французы лидируют в отборочной группе В, набрав девять очков в трёх матчах. В другой встрече сборная Греции победила Ирландию (2:1) и занимает второе место, набрав шесть очков.