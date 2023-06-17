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16 июня, 21:18

Сборная Франции разгромила Гибралтар в матче отбора Евро-2024

<p>Оливье Жиру после забитого мяча. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/equipedefrance/status/1669785598511521793/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Equipe de France</a></p>

Оливье Жиру после забитого мяча. Обложка © Twitter / Equipe de France

Сборная Франции разгромила команду Гибралтара в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла на стадионе "Алгарве" в Португалии и завершилась со счётом 3:0.

Забитые мячи на счету Оливье Жиру (3-я минута), Килиана Мбаппе (45+3) и Аймена Муэли (78, автогол).

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Французы лидируют в отборочной группе В, набрав девять очков в трёх матчах. В другой встрече сборная Греции победила Ирландию (2:1) и занимает второе место, набрав шесть очков.

А ранее определились финалисты Лиги Наций. В решающем матче, который состоится 18 июня, встретятся сборные Испании и Хорватии.

Артур Лапсаков
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