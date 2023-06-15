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15 июня, 20:41

В финале футбольной Лиги Наций сыграют сборные Испании и Хорватии

Гол Хоселу принёс Испании победу над Италией и выход в финал Лиги Наций

<p>Момент матча Испании и Италии. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/SEFutbol/status/1669437988319776784/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Selección Española de Fútbol</a></p>

Момент матча Испании и Италии. Обложка © Twitter / Selección Española de Fútbol

Сборная Испании победила команду Италии в полуфинальном матче Лиги Наций и вышла в финал. Встреча состоялась в нидерландском городе Энсхеде и завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Ереми Пино (3-я минута) и Хоселу (88). Единственный мяч итальянцев на счету Чиро Иммобиле с пенальти (11).

Хорватия победила Нидерланды и стала первым финалистом Лиги Наций

Хорватия победила Нидерланды и стала первым финалистом Лиги Наций

В финале соперником Испании будет Хорватия. Матч пройдет в воскресенье, 18 июня. Начало — в 21:45 мск. В матче за третье место сыграют Италия и Нидерланды.

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил самый быстрый гол в карьере в матче с Австралией. Встреча команд завершилась со счётом 2:0.

Артур Лапсаков
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