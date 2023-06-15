В финале футбольной Лиги Наций сыграют сборные Испании и Хорватии

Сборная Испании победила команду Италии в полуфинальном матче Лиги Наций и вышла в финал. Встреча состоялась в нидерландском городе Энсхеде и завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Ереми Пино (3-я минута) и Хоселу (88). Единственный мяч итальянцев на счету Чиро Иммобиле с пенальти (11).

В финале соперником Испании будет Хорватия. Матч пройдет в воскресенье, 18 июня. Начало — в 21:45 мск. В матче за третье место сыграют Италия и Нидерланды.