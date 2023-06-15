Хорватия победила Нидерланды и стала первым финалистом Лиги Наций

Сборная Хорватии вышла в финал футбольной Лиги Наций, в полуфинальном матче обыграв команду Нидерландов. Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась в дополнительное время со счётом 4:2.

Основное время завершилось ничейным результатом. За хозяев отличились Дониелл Мален (34-я минута) и Ноа Ланг (90+6), у гостей отметились Андрей Крамарич (55) и Марио Пашалич (72). В дополнительные 30 минут голы Бруно Петковича (98) и Луки Модрича (116) принесли хорватам победу.

Соперник Хорватии по финалу определится завтра, 15 июня, в матче между сборными Испании и Италии. Начало встречи — в 21:45 мск.