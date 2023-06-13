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13 июня, 17:11

"Был последним для меня": ​Месси сделал громкое заявление о карьере

Месси заявил, что не будет играть на ЧМ в 2026 году

Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси не планирует играть на чемпионате мира в 2026 году. Он заявил, что турнир 2022 года был для него последним.

"Чемпионат мира 2022 года был последним для меня. На следующий я не поеду, — цитирует Sports Weekly 35-летнего Месси.

"Интер Майами" за сутки продал все билеты на матчи сезона после перехода Месси

"Интер Майами" за сутки продал все билеты на матчи сезона после перехода Месси

Напомним, на прошлой неделе Месси объявил о переходе в "Интер Майами" — американский клуб, в группу владельцев которого входит экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. До этого Мессии играл во французском "Пари Сен-Жермен", а ранее — в "Барселоне".

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Наталья Исакова
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