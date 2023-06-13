"Был последним для меня": ​Месси сделал громкое заявление о карьере

Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси не планирует играть на чемпионате мира в 2026 году. Он заявил, что турнир 2022 года был для него последним.

"Чемпионат мира 2022 года был последним для меня. На следующий я не поеду, — цитирует Sports Weekly 35-летнего Месси.