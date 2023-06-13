"Был последним для меня": Месси сделал громкое заявление о карьере
Месси заявил, что не будет играть на ЧМ в 2026 году
Всемирно известный аргентинский футболист Лионель Месси не планирует играть на чемпионате мира в 2026 году. Он заявил, что турнир 2022 года был для него последним.
"Чемпионат мира 2022 года был последним для меня. На следующий я не поеду, — цитирует Sports Weekly 35-летнего Месси.
Напомним, на прошлой неделе Месси объявил о переходе в "Интер Майами" — американский клуб, в группу владельцев которого входит экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. До этого Мессии играл во французском "Пари Сен-Жермен", а ранее — в "Барселоне".
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