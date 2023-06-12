Регион

Уведомления отключены

12 июня, 01:19

Уругвай впервые в истории выиграл молодёжный чемпионат мира по футболу

Сборная Уругвая обыграла Италию и стала победителем молодёжного чемпионата мира

<p>Сборная Уругвая обыграла Италию и стала победителем молодёжного чемпионата мира. Обложка © ТАСС / Sport Press Photo via ZUMA Press</p>

Сборная Уругвая обыграла Италию и стала победителем молодёжного чемпионата мира. Обложка © ТАСС / Sport Press Photo via ZUMA Press

Футболисты сборной Уругвая впервые в истории победили команду Италии в финале молодёжного чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, который состоялся в Аргентине. Матч завершился со счётом 1:0.

Гол на 86-й минуте забил Лусиано Родригес, который стал победным для команды. Бронзовым призёром стала сборная Израиля, которая обыграла в матче за третье место команду Южной Кореи (3:1).

Стал известен следующий потенциальный соперник сборной России по футболу

Стал известен следующий потенциальный соперник сборной России по футболу

Ранее стало известно, что московский клуб ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу в восьмой раз, обыграв "Краснодар". Армейцы в серии пенальти победили со счётом 6:5 (основное время матча — 1:1). Встреча прошла сегодня на московском стадионе "Лужники".

Оксана Попова
  • Новости
  • уругвай
  • Испания
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров