Уругвай впервые в истории выиграл молодёжный чемпионат мира по футболу

Футболисты сборной Уругвая впервые в истории победили команду Италии в финале молодёжного чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, который состоялся в Аргентине. Матч завершился со счётом 1:0.

Гол на 86-й минуте забил Лусиано Родригес, который стал победным для команды. Бронзовым призёром стала сборная Израиля, которая обыграла в матче за третье место команду Южной Кореи (3:1).