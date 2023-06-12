Уругвай впервые в истории выиграл молодёжный чемпионат мира по футболу
Сборная Уругвая обыграла Италию и стала победителем молодёжного чемпионата мира
Сборная Уругвая обыграла Италию и стала победителем молодёжного чемпионата мира. Обложка © ТАСС / Sport Press Photo via ZUMA Press
Футболисты сборной Уругвая впервые в истории победили команду Италии в финале молодёжного чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, который состоялся в Аргентине. Матч завершился со счётом 1:0.
Гол на 86-й минуте забил Лусиано Родригес, который стал победным для команды. Бронзовым призёром стала сборная Израиля, которая обыграла в матче за третье место команду Южной Кореи (3:1).
Ранее стало известно, что московский клуб ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу в восьмой раз, обыграв "Краснодар". Армейцы в серии пенальти победили со счётом 6:5 (основное время матча — 1:1). Встреча прошла сегодня на московском стадионе "Лужники".