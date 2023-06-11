ЦСКА победил "Краснодар" и в восьмой раз взял Кубок России

Московский клуб ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу в восьмой раз, обыграв "Краснодар". Армейцы в серии пенальти победили со счётом 6:5 (основное время матча — 1:1). Встреча прошла сегодня на московском стадионе "Лужники".

В основное время в составе ЦСКА гол забил Фёдор Чалов на 32-й минуте с пенальти, а от "Краснодара" Джон Кордоба на 50-й. Затем была назначена серия пенальти, по итогам которой красно-синие и одержали победу.