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11 июня, 16:11

ЦСКА победил "Краснодар" и в восьмой раз взял Кубок России

Московский клуб ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу в восьмой раз, обыграв "Краснодар". Армейцы в серии пенальти победили со счётом 6:5 (основное время матча — 1:1). Встреча прошла сегодня на московском стадионе "Лужники".

В основное время в составе ЦСКА гол забил Фёдор Чалов на 32-й минуте с пенальти, а от "Краснодара" Джон Кордоба на 50-й. Затем была назначена серия пенальти, по итогам которой красно-синие и одержали победу.

Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок России в восьмой раз. Ранее это удавалось клубу в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах. Что же касается "Краснодара", он во второй раз играл в финале Кубка России. В 2014-м команда уступила "Ростову" также в серии пенальти.

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Ранее стало известно, что матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Казани. В нём сыграют "Зенит" и клуб-победитель сегодняшнего матча — ЦСКА.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Андрей Григорьев
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