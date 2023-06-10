Стал известен полный список клубов, которые выступят в РПЛ сезона 2023/2024

Сыграны стыковые матчи за право выступать в сезоне РПЛ 2023/2024. Теперь известны все команды, которые будут участвовать в очередном сезоне лиги.

По результатам 30 туров в новый сезон попали 12 команд: "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Ростов", "Ахмат", "Локомотив", "Краснодар", "Оренбург", "Динамо", "Локомотив", Сочи", "Урал" и "Крылья Советов". Ещё двумя участниками очередного розыгрыша РПЛ стали "Факел" и "Пари НН", которые прошли по результатам стыковых матчей.