Регион

Уведомления отключены

10 июня, 18:35

Стал известен полный список клубов, которые выступят в РПЛ сезона 2023/2024

Сыграны стыковые матчи за право выступать в сезоне РПЛ 2023/2024. Теперь известны все команды, которые будут участвовать в очередном сезоне лиги.

По результатам 30 туров в новый сезон попали 12 команд: "Зенит", ЦСКА, "Спартак", "Ростов", "Ахмат", "Локомотив", "Краснодар", "Оренбург", "Динамо", "Локомотив", Сочи", "Урал" и "Крылья Советов". Ещё двумя участниками очередного розыгрыша РПЛ стали "Факел" и "Пари НН", которые прошли по результатам стыковых матчей.

Джикия дисквалифицирован за оскорбления арбитра в игре с "Крыльями Советов"

Джикия дисквалифицирован за оскорбления арбитра в игре с "Крыльями Советов"

Клубу "Пари НН" удалось сохранить прописку в лиге, хотя он проиграл второй стыковой матч со счётом 0:2. Так получилось благодаря тому, что первую игру нижегородский клуб выиграл со счётом 3:0.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров