Джикия дисквалифицирован за оскорбления арбитра в игре с "Крыльями Советов"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбления арбитра в матче с "Крыльями Советов". Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

"За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча принято решение дисквалифицировать Джикию на два матча, один — реальный, один — условный, оштрафовать его на 250 тысяч рублей, а также назначить испытательный срок один год", — пояснил глава комитета Артур Григорьянц.

Сам Джикия признал, что грубо выругался во время матча, но якобы нецензурные слова не были обращены к судьям. По словам Григорьянца, комитет доказал обратное, только тогда спортсмен извинился. При вынесении решения было учтено, что Джикия за свою карьеру получил всего одну красную карточку.