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8 июня, 13:54

Джикия дисквалифицирован за оскорбления арбитра в игре с "Крыльями Советов"

КДК РФС дисквалифицировал Джикию на два матча РПЛ за брань в адрес судьи

<p>Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Защитник "Спартака" Георгий Джикия дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбления арбитра в матче с "Крыльями Советов". Такое решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

"За оскорбительное поведение в отношении официального лица матча принято решение дисквалифицировать Джикию на два матча, один — реальный, один — условный, оштрафовать его на 250 тысяч рублей, а также назначить испытательный срок один год", — пояснил глава комитета Артур Григорьянц.

Сам Джикия признал, что грубо выругался во время матча, но якобы нецензурные слова не были обращены к судьям. По словам Григорьянца, комитет доказал обратное, только тогда спортсмен извинился. При вынесении решения было учтено, что Джикия за свою карьеру получил всего одну красную карточку.

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Напомним, 3 июня "Спартак" проиграл "Крыльям Советов" со счётом 0:1. На 43-й минуте Джикия, отреагировав на игровой эпизод, оскорбил главного арбитра Алексея Амелина, за что заработал жёлтую карточку. Однако футболист не угомонился, как говорится в протоколе матча, использовал нецензурную лексику, и в результате судья показал ему красную карточку.

Татьяна Миссуми
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