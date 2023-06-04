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4 июня, 00:47

Мат Джикии со скамейки в адрес судьи может обернуться дисквалификацией футболиста

Капитану "Спартака" Джикии грозит дисквалификация после удаления со скамейки

Защитнику "Спартака" Георгию Джикии грозит дисквалификация на четыре матча после красной карточки, полученной в матче 30-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1). Судья удалил игрока со скамейки за нецензурную брань.

На 43-й минуте Джикия, отреагировав на игровой эпизод, резко высказался в адрес главного арбитра Алексея Амелина, за что заработал жёлтую карточку. Однако футболист не угомонился, как говорится в протоколе матча, использовал нецензурную лексику, и в результате судья показал ему красную карточку.

Капитан красно-белых может быть наказан отстранением на срок от двух до четырёх игр (ст. 95 Дисциплинарного регламента РФС "Нарушения, совершённые против официальных лиц матча до, во время и после матча"). Кроме того, на него может быть наложен штраф.

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Ранее игрок ЦСКА Виллиан Роша обвинил нападающего красно-белых Александра Соболева в постоянных провокациях во время дерби. За неприличный жест игрок "Спартака" был удалён и дисквалифицирован на четыре матча. "Спартак" планировал обжаловать это решение.

Обложка ©

t.me / ФК "Спартак-Москва"

Лариса Сафронова
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