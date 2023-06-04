Мат Джикии со скамейки в адрес судьи может обернуться дисквалификацией футболиста

Защитнику "Спартака" Георгию Джикии грозит дисквалификация на четыре матча после красной карточки, полученной в матче 30-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1). Судья удалил игрока со скамейки за нецензурную брань.

На 43-й минуте Джикия, отреагировав на игровой эпизод, резко высказался в адрес главного арбитра Алексея Амелина, за что заработал жёлтую карточку. Однако футболист не угомонился, как говорится в протоколе матча, использовал нецензурную лексику, и в результате судья показал ему красную карточку.