Мат Джикии со скамейки в адрес судьи может обернуться дисквалификацией футболиста
Капитану "Спартака" Джикии грозит дисквалификация после удаления со скамейки
Защитнику "Спартака" Георгию Джикии грозит дисквалификация на четыре матча после красной карточки, полученной в матче 30-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1). Судья удалил игрока со скамейки за нецензурную брань.
На 43-й минуте Джикия, отреагировав на игровой эпизод, резко высказался в адрес главного арбитра Алексея Амелина, за что заработал жёлтую карточку. Однако футболист не угомонился, как говорится в протоколе матча, использовал нецензурную лексику, и в результате судья показал ему красную карточку.
Капитан красно-белых может быть наказан отстранением на срок от двух до четырёх игр (ст. 95 Дисциплинарного регламента РФС "Нарушения, совершённые против официальных лиц матча до, во время и после матча"). Кроме того, на него может быть наложен штраф.
Ранее игрок ЦСКА Виллиан Роша обвинил нападающего красно-белых Александра Соболева в постоянных провокациях во время дерби. За неприличный жест игрок "Спартака" был удалён и дисквалифицирован на четыре матча. "Спартак" планировал обжаловать это решение.
t.me / ФК "Спартак-Москва"