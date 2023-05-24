"Спартак" намерен подать апелляцию по делу о дисквалификации Соболева
Московский "Спартак" может обжаловать решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза о дисквалификации нападающего Александра Соболева на четыре матча Российской премьер-лиги, сообщает издание "Спорт-Экспресс".
"Спартак" рассматривает возможность подачи апелляции на решение КДК", — говорится в материале.
Напомним, во время матча с ЦСКА нападающий "Спартака" показал бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роше неприличный жест, потрогав себя за пах. Оппонент россиянина получил красную карточку после того, как в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что случилось. В итоге Соболева дисквалифицировали на четыре матча, а красную карточку Роши отменили.
VK / ФК "Спартак"