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24 мая, 16:00

"Спартак" намерен подать апелляцию по делу о дисквалификации Соболева

Московский "Спартак" может обжаловать решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза о дисквалификации нападающего Александра Соболева на четыре матча Российской премьер-лиги, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

"Спартак" рассматривает возможность подачи апелляции на решение КДК", — говорится в материале.

Напомним, во время матча с ЦСКА нападающий "Спартака" показал бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роше неприличный жест, потрогав себя за пах. Оппонент россиянина получил красную карточку после того, как в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что случилось. В итоге Соболева дисквалифицировали на четыре матча, а красную карточку Роши отменили.

Психолог объяснил по Фрейду неприличный жест форварда "Спартака" Соболева

Психолог объяснил по Фрейду неприличный жест форварда "Спартака" Соболева

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VK / ФК "Спартак"

Наталья Исакова
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