"Спартак" намерен подать апелляцию по делу о дисквалификации Соболева

Напомним, во время матча с ЦСКА нападающий "Спартака" показал бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роше неприличный жест, потрогав себя за пах. Оппонент россиянина получил красную карточку после того, как в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что случилось. В итоге Соболева дисквалифицировали на четыре матча, а красную карточку Роши отменили.