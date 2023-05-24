КДК решил судьбу Соболева, который потрогал себя за пах перед Рошей

Нападающего "Спартака" Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча из-за инцидента с неприличным жестом в игре 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА. Об этом сообщает портал "Чемпионат" .

Напомним, во время матча с ЦСКА нападающий "Спартака" показал бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роше неприличный жест, потрогав себя за пах. Оппонент россиянина получил красную карточку после того, как в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что случилось. Лайф писал о том, что контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза рассмотрит удаление игрока "Спартака" Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши. Бывший игрок "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал нападающего красно-белых Александра Соболева за его поведение во время матча против ЦСКА.