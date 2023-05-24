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24 мая, 15:05

КДК решил судьбу Соболева, который потрогал себя за пах перед Рошей

Соболева дисквалифицировали на четыре матча из-за инцидента с неприличным жестом

<p>Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Нападающего "Спартака" Александра Соболева дисквалифицировали на четыре матча из-за инцидента с неприличным жестом в игре 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА. Об этом сообщает портал "Чемпионат".

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза также отменил красную карточку бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роше. После заседания КДК Соболев отказался от комментариев.

Психолог объяснил по Фрейду неприличный жест форварда "Спартака" Соболева

Психолог объяснил по Фрейду неприличный жест форварда "Спартака" Соболева

Напомним, во время матча с ЦСКА нападающий "Спартака" показал бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роше неприличный жест, потрогав себя за пах. Оппонент россиянина получил красную карточку после того, как в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что случилось. Лайф писал о том, что контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза рассмотрит удаление игрока "Спартака" Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши. Бывший игрок "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал нападающего красно-белых Александра Соболева за его поведение во время матча против ЦСКА.

Илья Суриков
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