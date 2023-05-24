Быстров разнёс форварда "Спартака" Соболева за неприличный жест в матче с ЦСКА
Быстров: Соболев не достоин играть за "Спартак" после инцидента в матче с ЦСКА
Нападающий "Спартака" Александр Соболев показывает неприличный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Обложка © Кадр трансляции "Матч ТВ"
Бывший игрок "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал нападающего красно-белых Александра Соболева за его поведение во время недавнего матча против ЦСКА. По его мнению, форвард не достоин играть за московский клуб.
"Соболев подвёл свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за "Спартак". Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоин быть в клубе", — приводит слова Быстрова "Спорт-Экспресс".
Он также назвал Соболева "главным клоуном дерби". При этом Быстров указал, что защитник ЦСКА Виллиан Роша получил красную карточку в матче со "Спартаком" "ни за что".
Напомним, в ходе матча "Спартак" – ЦСКА в 28-м туре РПЛ судья Сергей Карасёв удалил игрока "Спартака" Александра Соболева за оскорбительный жест, который он показал защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Армеец также получил красную карточку за то, что повторил жест, обращаясь к арбитрам. После матча форвард "Спартака" принёс извинения за свой поступок. Спортивный психолог Вадим Гущин объяснил по Фрейду действия нападающего красно-белых. Также сообщалось, что КДК РФС рассмотрит удаление Соболева и Роши в матче "Спартака" и ЦСКА. Обоих футболистов вызовут на разбирательство.