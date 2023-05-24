Быстров разнёс форварда "Спартака" Соболева за неприличный жест в матче с ЦСКА

Бывший игрок "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров раскритиковал нападающего красно-белых Александра Соболева за его поведение во время недавнего матча против ЦСКА. По его мнению, форвард не достоин играть за московский клуб.

"Соболев подвёл свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за "Спартак". Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоин быть в клубе", — приводит слова Быстрова "Спорт-Экспресс".

Он также назвал Соболева "главным клоуном дерби". При этом Быстров указал, что защитник ЦСКА Виллиан Роша получил красную карточку в матче со "Спартаком" "ни за что".