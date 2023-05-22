Психолог объяснил по Фрейду неприличный жест форварда "Спартака" Соболева

Поведение нападающего футбольного клуба "Спартак" Александра Соболева в матче чемпионата России против ЦСКА означает недостаток воспитания, считает спортивный психолог Вадим Гущин. Он заявил, что жест Соболева, показанный защитнику "армейцев" Виллиану Роше, родом из животного мира.

"Любой человек, наблюдающий за миром животных, знает, что мочеиспускание на поверженного противника означает символ доминирования. Сам по себе жест идёт из животного мира. Какая часть человеческой психики за него отвечает? Это ни в коем случае не социальное суперэго. Это то, что Фрейд называл Ид, то есть тёмной стороной человека: мир инстинктов, мир первобытный и малопонятный", — рассказал Гущин "Матч ТВ".

Психолог подчеркнул, что инстинкты доминируют именно у детей, и сравнил форварда красно-белых с ребёнком: Соболеву "игрушку не дали, он противника уронил".

"Если человек воспитан, то он ведёт себя в рамках нормы поведения в обществе. Не в стае, а в обществе! Такое поведение может возникнуть только при недостатке воспитания в детстве", — отметил Гущин.