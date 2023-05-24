Агент Роши назвал искажением фактов обвинения "Спартака" в провокации Соболева
Сергей Карасёв удаляет Александра Соболева. Обложка © РПЛ / Михаил Шапаев
Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито отверг обвинения в том, что футболист первым показал неприличный жест в адрес нападающего "Спартака" Александра Соболева.
"Можете ли поверить, что Виллиан первым начал провоцировать Соболева, как утверждают, прикрепляя фото? Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо", — цитирует Тито "Спорт-Экспресс".
Неприличный жест Роши рядом с Соболевым в первом тайме. Фото © "Спорт-Экспресс"
Напомним, в ходе матча "Спартак" – ЦСКА в 28-м туре РПЛ судья Сергей Карасёв удалил игрока "Спартака" Александра Соболева за оскорбительный жест, который он показал защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Армеец также получил красную карточку за то, что повторил жест, обращаясь к арбитрам. Спортивный психолог Вадим Гущин объяснил по Фрейду действия нападающего красно-белых.