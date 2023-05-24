Агент Роши назвал искажением фактов обвинения "Спартака" в провокации Соболева

Агент защитника ЦСКА Виллиана Роши Маркос Тито отверг обвинения в том, что футболист первым показал неприличный жест в адрес нападающего "Спартака" Александра Соболева.

"Можете ли поверить, что Виллиан первым начал провоцировать Соболева, как утверждают, прикрепляя фото? Роша не делал этого. Соболев даже стоит лицом от него. Они пытаются исказить факты, чтобы сохранить лицо", — цитирует Тито "Спорт-Экспресс".

Неприличный жест Роши рядом с Соболевым в первом тайме. Фото © "Спорт-Экспресс"