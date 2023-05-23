ЭСК РФС поддержала решение судьи Карасёва поставить пенальти в ворота ЦСКА

Главный арбитр матча "Спартака" и ЦСКА в РПЛ Сергей Карасёв правильно назначил пенальти в ворота армейцев за пол полузащитника Виктора Мендеса на игроке красно-белых Викторе Мозесе на 87-й минуте дерби. Такое решение приняла экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС.

Об этом в эфире канала "Матч Премьер" сообщил замглавы департамента судейства РФС Николай Иванов.

Кроме того, судья верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте за фол Игоря Дивеева против полузащитника "Спартака" Романа Зобнина.