Роша: Соболев дважды потрогал себя за пах перед моим лицом и кричал "У-у-у"

Бразильский футболист ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал инцидент в ходе матча со "Спартаком", во время которого нападающий красно-белых Александр Соболев показал ему неприличный жест.

По словам игрока армейцев, форвард трогал себя за пах перед его лицом дважды за игру. В первый раз в центре поля Соболев издал звук "У-у-у", однако никто этого не заметил и судья никак не отреагировал. Кроме того, на боковой линии Роша подошвой коснулся игрока соперника, в это время пробегал Соболев и что-то агрессивно показывал жестами.