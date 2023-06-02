Роша: Соболев дважды потрогал себя за пах перед моим лицом и кричал "У-у-у"
Роша обвинил Соболева в постоянных провокациях во время матча ЦСКА и "Спартака"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев показывает неприличный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Обложка © Кадр трансляции "Матч ТВ"
Бразильский футболист ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал инцидент в ходе матча со "Спартаком", во время которого нападающий красно-белых Александр Соболев показал ему неприличный жест.
По словам игрока армейцев, форвард трогал себя за пах перед его лицом дважды за игру. В первый раз в центре поля Соболев издал звук "У-у-у", однако никто этого не заметил и судья никак не отреагировал. Кроме того, на боковой линии Роша подошвой коснулся игрока соперника, в это время пробегал Соболев и что-то агрессивно показывал жестами.
"А уже после всего этого произошёл момент в штрафной, который привёл к удалениям. Он ещё раз показал этот жест мне прямо в лицо. А то, что я процитировал этот жест, было моей попыткой объяснить судье то, что Соболев сделал в мою сторону. Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду", — приводит слова бразильца пресс-служба ЦСКА.
Напомним, инцидент произошёл 21 мая во время матча "Спартак" – ЦСКА. Нападающий красно-белых Александр Соболев показал бразильскому защитнику Виллиану Роше неприличный жест, потрогав себя за пах. Судья удалил россиянина. Роша также получил красную карточку после того, как в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что случилось. КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча, а красную карточку Роши отменил. Агент бразильца назвал искажением фактов обвинения "Спартака" в провокации Соболева. При этом московский клуб заявил, что намерен подать апелляцию по делу о дисквалификации футболиста.