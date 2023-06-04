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4 июня, 15:27

Футболист Масалитин объяснил, почему "Спартак" не дотянул до "Зенита" этой весной

Экс-игрок ЦСКА Масалитин назвал отсутствие единства проблемой "Спартака" весной

У "Спартака" распался коллектив и менялись лидеры, поэтому не получилось создать единства на матчах в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сказал "Газете.ru" бывший футболист ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин.

"У "Спартака" свои проблемы. Осенняя часть у них получилась очень хорошо. Казалось, что ещё чуть-чуть, немного усиления, и будет конкуренция "Зениту". Но коллектив распался, осталась оборона, осталось нападение, а средняя линия просто весной провалилась", объяснил он.

По его словам, подготовка была хорошей, но всё рушилось, когда кто-то из лидеров выбывал. Так, прошлой осенью Знобин и Пруцев "и впереди успевали, и сзади отрабатывали". Затем травмировался Джикия, нарушилось единство в обороне. Потом по очереди пропадали Соболев и Промес.

Масалитин уверен, что в любой команде всегда должна быть конкуренция, иначе потеря лидеров сказывается на результатах, которые становятся весьма средними. Так произошло когда-то и с "Зенитом", напомнил футболист. Тогда клуб покинули бразильцы. Оказалось, что их некем заменить, скамейка запасных не смогла показать достойный уровень.

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Напомним, в этом сезоне "Зенит" стал чемпионом России досрочно, ещё 7 мая. Серебряным призёром стал ЦСКА, "Спартак" взял бронзу. Экс-глава ОКР Жуков словом "средненько" описал результаты сезона для красно-белых. По его словам, клуб удачно начал чемпионат и неплохо играл до перерыва.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Татьяна Миссуми
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