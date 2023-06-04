Футболист Масалитин объяснил, почему "Спартак" не дотянул до "Зенита" этой весной

У "Спартака" распался коллектив и менялись лидеры, поэтому не получилось создать единства на матчах в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сказал "Газете.ru" бывший футболист ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин.

"У "Спартака" свои проблемы. Осенняя часть у них получилась очень хорошо. Казалось, что ещё чуть-чуть, немного усиления, и будет конкуренция "Зениту". Но коллектив распался, осталась оборона, осталось нападение, а средняя линия просто весной провалилась", — объяснил он.

По его словам, подготовка была хорошей, но всё рушилось, когда кто-то из лидеров выбывал. Так, прошлой осенью Знобин и Пруцев "и впереди успевали, и сзади отрабатывали". Затем травмировался Джикия, нарушилось единство в обороне. Потом по очереди пропадали Соболев и Промес.