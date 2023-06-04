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4 июня, 12:17

Камоцци — о бронзе "Спартака": Нужно выступить лучше и приблизиться к "Зениту"

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Крыльями Советов" в заключительном, 30-м туре "Мир" Российской премьер-лиги.

"Итоговое место меня не удовлетворяет, но мы должны принять его и в следующем году выступить лучше. Нужно понять, что не получилось в этом году, и сделать необходимые изменения, чтобы приблизиться к "Зениту", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

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В этом сезоне "Зенит" стал чемпионом России досрочно, ещё 7 мая. Серебряным призёром стал ЦСКА, "Спартак" взял бронзу, проиграв самарским "Крыльям Советов" на их поле со счётом 1:0. Единственный мяч на 55-й минуте забил Бенхамин Гарре.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Ирина Фальке
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