Камоцци — о бронзе "Спартака": Нужно выступить лучше и приблизиться к "Зениту"

"Итоговое место меня не удовлетворяет, но мы должны принять его и в следующем году выступить лучше. Нужно понять, что не получилось в этом году, и сделать необходимые изменения, чтобы приблизиться к "Зениту", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".