Экс-глава ОКР Жуков словом "средненько" описал результаты сезона для "Спартака"
Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подвёл итог сезона 2022/2023 РПЛ для "Спартака". Своим мнением болельщик красно-белых поделился с газетой "Спорт-Экспресс".
Жуков отметил явное преимущество "Зенита" и, "по сути, борьбу во второй части сезона за второе-третье место". Он добавил, что "Спартак" удачно начал чемпионат и неплохо играл до перерыва.
"Каким одним словом можно было бы описать этот сезон для "Спартака"? Средненько", — сказал Жуков в интервью.
Ранее жена бывшего владельца клуба Леонида Федуна назвала причины провала "Спартака" во второй половине сезона. Зарема Салихова считает, что свою роль сыграли в том числе и судейские ошибки.
ТАСС / Михаил Терещенко