Экс-глава ОКР Жуков словом "средненько" описал результаты сезона для "Спартака"

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подвёл итог сезона 2022/2023 РПЛ для "Спартака". Своим мнением болельщик красно-белых поделился с газетой "Спорт-Экспресс".

Жуков отметил явное преимущество "Зенита" и, "по сути, борьбу во второй части сезона за второе-третье место". Он добавил, что "Спартак" удачно начал чемпионат и неплохо играл до перерыва.

"Каким одним словом можно было бы описать этот сезон для "Спартака"? Средненько", — сказал Жуков в интервью.