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4 июня, 12:58

Экс-глава ОКР Жуков словом "средненько" описал результаты сезона для "Спартака"

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подвёл итог сезона 2022/2023 РПЛ для "Спартака". Своим мнением болельщик красно-белых поделился с газетой "Спорт-Экспресс".

Жуков отметил явное преимущество "Зенита" и, "по сути, борьбу во второй части сезона за второе-третье место". Он добавил, что "Спартак" удачно начал чемпионат и неплохо играл до перерыва.

"Каким одним словом можно было бы описать этот сезон для "Спартака"? Средненько", — сказал Жуков в интервью.

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Ранее жена бывшего владельца клуба Леонида Федуна назвала причины провала "Спартака" во второй половине сезона. Зарема Салихова считает, что свою роль сыграли в том числе и судейские ошибки.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Ирина Фальке
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