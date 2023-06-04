Жена Федуна назвала причины провала "Спартака" во второй половине сезона

"Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат", — приводит её слова издание "Спорт-Экспресс" .

Салихова утверждает, что свою роль сыграли в том числе и судейские ошибки, из-за которых красно-белые потеряли важные очки, а также новый менеджмент. Кроме того, супруга Федуна считает, что у команды просто закончилась инерция, а очков, набранных в первой половине сезона, не хватило для лидерства.