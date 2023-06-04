Жена Федуна назвала причины провала "Спартака" во второй половине сезона
Жена Федуна Салихова считает, что к следующему сезону "Спартак" станет сильнее
Зарема Салихова и Леонид Федун. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Зарема Салихова — супруга бывшего владельца московского ФК "Спартак" Леонида Федуна — оценила итоги сезона для команды, отметив, что его вторая половина порадовала не особо.
"Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат", — приводит её слова издание "Спорт-Экспресс".
Салихова утверждает, что свою роль сыграли в том числе и судейские ошибки, из-за которых красно-белые потеряли важные очки, а также новый менеджмент. Кроме того, супруга Федуна считает, что у команды просто закончилась инерция, а очков, набранных в первой половине сезона, не хватило для лидерства.
"Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный "Спартак", — добавила она.
Напомним, красно-белые набрали 54 очка и заняли третье место по итогам сезона 2022/2023 Российской премьер-лиги. Кстати, "Спартак" также стал самым убыточным футбольным клубом за этот период. Как подсчитали в Российском футбольном союзе, речь идёт о 2,35 миллиарда рублей.