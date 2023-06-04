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4 июня, 12:29

Жена Федуна назвала причины провала "Спартака" во второй половине сезона

Жена Федуна Салихова считает, что к следующему сезону "Спартак" станет сильнее

<p>Зарема Салихова и Леонид Федун. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Зарема Салихова и Леонид Федун. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Зарема Салихова — супруга бывшего владельца московского ФК "Спартак" Леонида Федуна — оценила итоги сезона для команды, отметив, что его вторая половина порадовала не особо.

"Вторая половина сезона не радует, хотя были запоминающиеся победы. Есть много факторов, которые повлияли на результат", — приводит её слова издание "Спорт-Экспресс".

Салихова утверждает, что свою роль сыграли в том числе и судейские ошибки, из-за которых красно-белые потеряли важные очки, а также новый менеджмент. Кроме того, супруга Федуна считает, что у команды просто закончилась инерция, а очков, набранных в первой половине сезона, не хватило для лидерства.

"Голову пеплом посыпать точно не нужно. Думаю, выводы сделают и в следующем сезоне увидим сильный "Спартак", — добавила она.

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Напомним, красно-белые набрали 54 очка и заняли третье место по итогам сезона 2022/2023 Российской премьер-лиги. Кстати, "Спартак" также стал самым убыточным футбольным клубом за этот период. Как подсчитали в Российском футбольном союзе, речь идёт о 2,35 миллиарда рублей.

Николь Вербер
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