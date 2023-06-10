"Пари Нижний Новгород" проиграл "Родине", но сохранил прописку в РПЛ
Матч "Пари Нижний Новгород" – "Родина". Обложка © Telegram / ФК "Пари Нижний Новгород"
Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" проиграл московской "Родине" в ответном стыковом матче, но сохранил право сыграть в следующем сезоне Российской премьер-лиги.
Матч в Нижнем Новгороде завершился со счётом 0:2 в пользу гостей. Забитыми голами отметились Иван Тимошенко (на 8-й минуте) и Амур Калмыков (на 24-й). В первой игре "Пари НН" всухую разгромил "Родину" со счётом 3:0 и по сумме двух встреч сохранил место в элитном дивизионе.
Ранее Лайф рассказывал, что воронежский "Факел" обыграл красноярский "Енисей" в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне 2023/2024. Встреча в Красноярске закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Ответный матч состоится сегодня.