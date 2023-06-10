Регион

Уведомления отключены

10 июня, 14:27

"Пари Нижний Новгород" проиграл "Родине", но сохранил прописку в РПЛ

<p>Матч "Пари Нижний Новгород" – "Родина". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fcnn52/7376" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Пари Нижний Новгород"</a></p>

Матч "Пари Нижний Новгород" – "Родина". Обложка © Telegram / ФК "Пари Нижний Новгород"

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" проиграл московской "Родине" в ответном стыковом матче, но сохранил право сыграть в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

Матч в Нижнем Новгороде завершился со счётом 0:2 в пользу гостей. Забитыми голами отметились Иван Тимошенко (на 8-й минуте) и Амур Калмыков (на 24-й). В первой игре "Пари НН" всухую разгромил "Родину" со счётом 3:0 и по сумме двух встреч сохранил место в элитном дивизионе.

Капитан "Сочи" покинул клуб

Капитан "Сочи" покинул клуб

Ранее Лайф рассказывал, что воронежский "Факел" обыграл красноярский "Енисей" в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне 2023/2024. Встреча в Красноярске закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Ответный матч состоится сегодня.

Николь Вербер
  • Новости
  • ФК Нижний Новгород
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров