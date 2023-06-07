"Факел" в гостях победил "Енисей" в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ
Воронежский "Факел" на выезде обыграл красноярский "Енисей" в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне 2023/2024. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный в матче гол забил Евгений Марков (77-я минута). На 59-й минуте поединка был удалён полузащитник "Енисея" Олег Ланин.
Ответная игра состоится 10 июня в Воронеже. В другом противостоянии столичная "Родина" сыграет с "Пари Нижний Новгород", первая игра состоится после 7 июня в Москве.
Ранее Лайф писал, что матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Казани. Встреча между "Зенитом", ставшим чемпионом России, и обладателем кубка страны намечена на 15 июля.
T.me / EniseyFC