"Факел" в гостях победил "Енисей" в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

Воронежский "Факел" на выезде обыграл красноярский "Енисей" в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне 2023/2024. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный в матче гол забил Евгений Марков (77-я минута). На 59-й минуте поединка был удалён полузащитник "Енисея" Олег Ланин.

Ответная игра состоится 10 июня в Воронеже. В другом противостоянии столичная "Родина" сыграет с "Пари Нижний Новгород", первая игра состоится после 7 июня в Москве.