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7 июня, 14:43

"Факел" в гостях победил "Енисей" в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

Воронежский "Факел" на выезде обыграл красноярский "Енисей" в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне 2023/2024. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный в матче гол забил Евгений Марков (77-я минута). На 59-й минуте поединка был удалён полузащитник "Енисея" Олег Ланин.

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Ответная игра состоится 10 июня в Воронеже. В другом противостоянии столичная "Родина" сыграет с "Пари Нижний Новгород", первая игра состоится после 7 июня в Москве.

Ранее Лайф писал, что матч за Суперкубок России по футболу пройдёт в Казани. Встреча между "Зенитом", ставшим чемпионом России, и обладателем кубка страны намечена на 15 июля.

Обложка ©

T.me / EniseyFC

Иван Косицын
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