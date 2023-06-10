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9 июня, 21:29

Стал известен следующий потенциальный соперник сборной России по футболу

СЭ: Сборная России может провести товарищеский матч с Катаром

Сборная России по футболу может осенью сыграть товарищеский матч с командой Катара. Сейчас, как пишет "Спорт-Экспресс", стороны ведут переговоры.

Последние игры российская национальная команда провела в марте, когда в гостях сыграла вничью с Ираном (1:1), а дома победила Ирак (2:0).

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Россияне трижды в истории играли против Катара — в 1996 (5:2), 2011 (1:1) и 2016 (1:2).

Напомним, следующий сбор сборная России проведёт осенью. Решение было принято после консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами, которые делегируют в неё наибольшее число игроков.

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РФС

Артур Лапсаков
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