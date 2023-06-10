Стал известен следующий потенциальный соперник сборной России по футболу

Сборная России по футболу может осенью сыграть товарищеский матч с командой Катара. Сейчас, как пишет "Спорт-Экспресс", стороны ведут переговоры.

Последние игры российская национальная команда провела в марте, когда в гостях сыграла вничью с Ираном (1:1), а дома победила Ирак (2:0).

Россияне трижды в истории играли против Катара — в 1996 (5:2), 2011 (1:1) и 2016 (1:2).