Стал известен следующий потенциальный соперник сборной России по футболу
СЭ: Сборная России может провести товарищеский матч с Катаром
Сборная России по футболу может осенью сыграть товарищеский матч с командой Катара. Сейчас, как пишет "Спорт-Экспресс", стороны ведут переговоры.
Последние игры российская национальная команда провела в марте, когда в гостях сыграла вничью с Ираном (1:1), а дома победила Ирак (2:0).
Россияне трижды в истории играли против Катара — в 1996 (5:2), 2011 (1:1) и 2016 (1:2).
Напомним, следующий сбор сборная России проведёт осенью. Решение было принято после консультаций с тренерским штабом национальной команды и клубами, которые делегируют в неё наибольшее число игроков.