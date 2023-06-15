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15 июня, 15:16

Месси забил самый быстрый гол в карьере в матче с Австралией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил самый быстрый гол за свою карьеру во время товарищеского матча с командой Австралии. Об этом сообщает статистическая служба Opta.

35-летний футболист отправил мяч в ворота противника на 79-й секунде, сделав обводящий удар с левой ноги. Встреча команд завершилась со счётом 2:0, второй гол забил Херман Песселья.

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Ранее стало известно, что аргентинский футболист Лионель Месси не планирует играть на чемпионате мира в 2026 году. Он заявил, что турнир 2022 года был для него последним.

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Getty Images / Lintao Zhang

Татьяна Миссуми
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