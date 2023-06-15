Месси забил самый быстрый гол в карьере в матче с Австралией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил самый быстрый гол за свою карьеру во время товарищеского матча с командой Австралии. Об этом сообщает статистическая служба Opta.

35-летний футболист отправил мяч в ворота противника на 79-й секунде, сделав обводящий удар с левой ноги. Встреча команд завершилась со счётом 2:0, второй гол забил Херман Песселья.