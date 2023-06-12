Китайские фанаты "заперли" Месси в отеле в Пекине

Игрок сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оказался фактически "заперт" в отеле в Пекине. Причиной стал огромный ажиотаж вокруг звёздного спортсмена в Китае, пишет издание Global Times.

Месси прибыл в столицу Поднебесной 10 июня. Его национальная команда встретится со сборной Австралии в товарищеском матче в Пекине 15 июня. По данным издания, тренировка чемпионов мира изначально планировалась на вечер воскресенья, однако из-за "невероятно страстных" фанатов, которые собрались у гостиницы, где разместилась сборная, футболисты буквально "не могли покинуть отель" и занятия пришлось отменить.

"Число поклонников было настолько велико, что, как сообщалось, звёздный спортсмен оказался "запертым" в своём отеле", — указывает Global Times.

Также подчёркивается, что один из китайских фанатов до того, как стало известно, в каком отеле Пекина остановится сборная Аргентины, забронировал номера в четырёх гостиницах. Всего он потратил более 10 тысяч юаней (около 1400 долларов, или 115 тысяч рублей), чтобы получить шанс встретиться с Месси.