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12 июня, 07:43

Китайские фанаты "заперли" Месси в отеле в Пекине

В Китае фанаты "заперли" Месси в отеле и сорвали тренировку сборной Аргентины

Игрок сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оказался фактически "заперт" в отеле в Пекине. Причиной стал огромный ажиотаж вокруг звёздного спортсмена в Китае, пишет издание Global Times.

Месси прибыл в столицу Поднебесной 10 июня. Его национальная команда встретится со сборной Австралии в товарищеском матче в Пекине 15 июня. По данным издания, тренировка чемпионов мира изначально планировалась на вечер воскресенья, однако из-за "невероятно страстных" фанатов, которые собрались у гостиницы, где разместилась сборная, футболисты буквально "не могли покинуть отель" и занятия пришлось отменить.

"Число поклонников было настолько велико, что, как сообщалось, звёздный спортсмен оказался "запертым" в своём отеле", — указывает Global Times.

Также подчёркивается, что один из китайских фанатов до того, как стало известно, в каком отеле Пекина остановится сборная Аргентины, забронировал номера в четырёх гостиницах. Всего он потратил более 10 тысяч юаней (около 1400 долларов, или 115 тысяч рублей), чтобы получить шанс встретиться с Месси.

"Интер Майами" за сутки продал все билеты на матчи сезона после перехода Месси

"Интер Майами" за сутки продал все билеты на матчи сезона после перехода Месси

Напомним, ранее французский клуб ПСЖ объявил об уходе Лионеля Месси. СМИ писали, что прославленный футболист мог вернуться в "Барселону" или перебраться в Саудовскую Аравию, однако сам Месси объявил о переходе в "Интер Майами" — американский клуб, в группу владельцев которого входит экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Juan Ignacio Roncoroni

Иван Косицын
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