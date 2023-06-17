Украина победила Северную Македонию в отборе Евро-2024, уступая к перерыву 0:2

Сборная Украины по футболу победила команду Северной Македонии в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Скопье и завершилась со счётом 3:2.

После первого тайма украинцы уступали со счётом 0:2 после голов Эниса Барди (31-я минута, пенальти) и Элифа Элмаса (39). Однако голы Ильи Забарного (62), Ефима Конопли (67) и Виктора Цыганкова (83) принесли гостям победу.

С тремя очками Украина занимает четвёртое место в отборочной группе С. Северная Македония идёт третьей с теми же тремя баллами в активе.

В другой встрече сборная Англии разгромила Мальту (4:0) и с девятью очками в трёх играх лидирует в группе.