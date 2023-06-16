Главу Украинской ассоциации футбола Павелко арестовали по делу о хищениях
Руководителя Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко арестовали в пятницу на 60 суток по делу о хищениях. Такое решение вынес Шевченковский районный суд города Львова.
Павелко проходит по уголовному делу о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались для строительства завода по производству искусственной травы. Расследование ведётся ещё с 2021 года. Прошлой осенью Украинская ассоциация футбола внесла за своего руководителя залог в 9 миллионов 880 тысяч гривен (268,6 тысячи долларов).
Несмотря на все проблемы с законом, он остался президентом УАФ и даже переизбрался в исполком УЕФА. После выплаты залога Павелко вышел на свободу, но сегодня суд изменил меру пресечения и взял его под стражу.
Ранее легенду украинского футбола назвали "латентной ватой" из-за просмотра матча с Джоковичем. Андрея Шевченко раскритиковали за то, что тот смотрел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Миланом" и "Интером" рядом с первой ракеткой мира — сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
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