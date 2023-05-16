Легенду украинского футбола назвали "латентной ватой" из-за просмотра матча с Джоковичем
Украинский футболист Зозуля обвинил Шевченко в симпатии к России из-за Джоковича
Андрей Шевченко (в среднем ряду справа) и Новак Джокович (в среднем ряду в центре) смотрят матч "Милана" и "Интера" в Лиге чемпионов. Обложка © Скриншот из видеотрансляции Megogo
Экс-футболист сборной Украины, полузащитник испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля раскритиковал знаменитого соотечественника, обладателя "Золотого мяча" и бывшего тренера национальной команды Андрея Шевченко за то, что тот смотрел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Миланом" и "Интером" рядом с первой ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
"Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты? А если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то к нему с блаженным видом нельзя. Вменяемый украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Так почему там сидит наша национальная гордость?!" — написал Зозуля в Instagram*.
Футболист, известный своими нацистскими взглядами, уверен, что Шевченко был осведомлён о симпатиях Джоковича к российским спортсменам.
Ранее Зозуля пожаловался, что на чемпионате мира в Катаре у испанских болельщиков отобрали флаг батальона "Азов"**. Спортсмен обиделся на сотрудников ФИФА и назвал их "жертвами российской пропаганды".
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