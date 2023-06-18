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Опубликовано 18 июня 2023, 02:31
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Португалия уверенно обыграла Боснию и Герцеговину в отборе на Евро-2024

Сборная Португалии по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.

Голами отметились Бернарду Силва, а дубль оформил Бруну Фернандеш. Капитан хозяев Криштиану Роналду в этой игре не отличился.

Белорусские футболисты проиграли три матча подряд в отборе Евро-2024
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Ранее сборная Франции разгромила команду Гибралтара в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла на стадионе "Алгарве" в Португалии и завершилась со счётом 3:0.

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ТАСС / IMAGO / HMB-Media / Joaquim Ferreira

Оксана Попова
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