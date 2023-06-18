Португалия уверенно обыграла Боснию и Герцеговину в отборе на Евро-2024

Сборная Португалии по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0.

Голами отметились Бернарду Силва, а дубль оформил Бруну Фернандеш. Капитан хозяев Криштиану Роналду в этой игре не отличился.