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17 июня, 02:57

Белорусские футболисты проиграли три матча подряд в отборе Евро-2024

Сборная Белоруссии проиграла Израилю в квалификации Евро, пропустив в концовке

Сборная Белоруссии проиграла команде Израиля в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла на нейтральном поле в Будапеште и завершилась со счётом 1:2.

В составе израильтян отметились Шон Вейсман (85-я минута, пенальти) и Оскар Глух (90+2). Единственный мяч белорусов забил Макс Эбонг (16).

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Белорусы потерпели третье поражение в турнире и без очков замыкают таблицу группы I. Израиль идёт третьим с четырьмя баллами. Лидирует Швейцария (9 очков) и Румыния (7 очков).

В других матчах отбора Евро-2024 сборная Украины, проигрывая по ходу встречи в два мяча, победила Северную Македонию. Англия разгромила Мальту, а Армения победила Уэльс.

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Twitter / ABFF | Belarus Premier league

Артур Лапсаков
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