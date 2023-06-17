Белорусские футболисты проиграли три матча подряд в отборе Евро-2024
Сборная Белоруссии проиграла Израилю в квалификации Евро, пропустив в концовке
Сборная Белоруссии проиграла команде Израиля в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла на нейтральном поле в Будапеште и завершилась со счётом 1:2.
В составе израильтян отметились Шон Вейсман (85-я минута, пенальти) и Оскар Глух (90+2). Единственный мяч белорусов забил Макс Эбонг (16).
Белорусы потерпели третье поражение в турнире и без очков замыкают таблицу группы I. Израиль идёт третьим с четырьмя баллами. Лидирует Швейцария (9 очков) и Румыния (7 очков).
В других матчах отбора Евро-2024 сборная Украины, проигрывая по ходу встречи в два мяча, победила Северную Македонию. Англия разгромила Мальту, а Армения победила Уэльс.
Twitter / ABFF | Belarus Premier league