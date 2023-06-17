Регион

Уведомления отключены

16 июня, 23:46

Передачи Тикнизяна и Сперцяна принесли Армении победу над Уэльсом

Сборная Армении обыграла команду Уэльса в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Кардиффе и завершилась со счётом 4:2.

Голы в составе победителей забили Лукас Селараян (19-я, 75-я минуты) и Грант-Леон Ранос (30, 66). Результативными передачами отметились защитник "Локомотива" Наир Тикнизян и игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян. У хозяев отметились Дэниел Джеймс (10) и Гарри Уилсон (72).

Футболист Тикнизян не считает предательством решение выступать за Армению

Футболист Тикнизян не считает предательством решение выступать за Армению

Армения набрала четыре очка и занимает второе место в группе D. Лидирует Турция, победившая команду Латвии (3:2). На её счету шесть баллов.

В других матчах отбора Евро-2024 сборная Украины, проигрывая по ходу встречи в два мяча, победила Северную Македонию. Англия разгромила Мальту, а Франция нанесла поражение Гибралтару.

Обложка ©

Twitter / Official Armenian FF

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сборная Армении по футболу
  • Сборная Уэльса по футболу
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров