Передачи Тикнизяна и Сперцяна принесли Армении победу над Уэльсом

Сборная Армении обыграла команду Уэльса в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Кардиффе и завершилась со счётом 4:2.

Голы в составе победителей забили Лукас Селараян (19-я, 75-я минуты) и Грант-Леон Ранос (30, 66). Результативными передачами отметились защитник "Локомотива" Наир Тикнизян и игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян. У хозяев отметились Дэниел Джеймс (10) и Гарри Уилсон (72).