Футболист Тикнизян не считает предательством решение выступать за Армению
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян, принявший решение выступать за сборную Армении, считает, что никого не предавал, поменяв спортивное гражданство. Об этом он рассказал в беседе со "Спорт-Экспрессом".
"Я не уехал из страны, в которой родился. Никогда не позволю себе говорить что-то плохое про страну, которая мне много всего дала в этой жизни. Моё решение было основано на спортивной составляющей", — заявил футболист.
24-летний россиянин в марте получил армянское гражданство и уже дебютировал в составе национальной команды. В минувшем сезоне защитник провёл за "Локомотив" 37 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.
А ранее Лайф писал, что футболистов сборной России переоденут в отечественную экипировку. Российский футбольный союз подписал меморандум о сотрудничестве с отечественным брендом Jogel.
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