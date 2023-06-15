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15 июня, 12:30

Футболистов российской сборной переоденут в отечественную экипировку

РФС подписал контракт с новым экипировщиком сборной России по футболу Jogel

<p>Артур Мовсесян и Максим Митрофанов. Обложка © <a href="https://rfs.ru/news/218357" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба РФС</a></p>

Артур Мовсесян и Максим Митрофанов. Обложка © Пресс-служба РФС

Российский футбольный союз подписал меморандум о сотрудничестве с отечественным брендом Jogel, сообщили в пресс-службе союза.

Церемония состоялась на полях ПМЭФ, подписи в документе поставили генсек РФС Максим Митрофанов и основатель Jogel Артур Мовсесян. Митрофанов выразил уверенность в том, что это партнёрство укрепит развитие российского футбола, а игроки получат качественную экипировку. В свою очередь Мовсесян отметил, что это честь для бренда.

"Для нас честь стать частью истории. Впервые сборные будут одеты отечественным экипировщиком. Мы рады, что РФС обратил на нас внимание", сказал он.

Сборная начнёт играть в экипировке уже в следующем году, контракт будет рассчитан на два сезона.

Дюков рассказал, каким бы хотел видеть российский футбол в будущем

Дюков рассказал, каким бы хотел видеть российский футбол в будущем

Напомним, техническим спонсором сборной России с 2008 года был Adidas. Сотрудничество с командой бренд прекратил после начала спецоперации. В январе 2023 года президент РФС Александр Дюков сообщил о намерении начать работу с новым брендом.

Матвей Константинов
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