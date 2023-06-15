Футболистов российской сборной переоденут в отечественную экипировку
РФС подписал контракт с новым экипировщиком сборной России по футболу Jogel
Артур Мовсесян и Максим Митрофанов. Обложка © Пресс-служба РФС
Российский футбольный союз подписал меморандум о сотрудничестве с отечественным брендом Jogel, сообщили в пресс-службе союза.
Церемония состоялась на полях ПМЭФ, подписи в документе поставили генсек РФС Максим Митрофанов и основатель Jogel Артур Мовсесян. Митрофанов выразил уверенность в том, что это партнёрство укрепит развитие российского футбола, а игроки получат качественную экипировку. В свою очередь Мовсесян отметил, что это честь для бренда.
"Для нас честь стать частью истории. Впервые сборные будут одеты отечественным экипировщиком. Мы рады, что РФС обратил на нас внимание", — сказал он.
Сборная начнёт играть в экипировке уже в следующем году, контракт будет рассчитан на два сезона.
Напомним, техническим спонсором сборной России с 2008 года был Adidas. Сотрудничество с командой бренд прекратил после начала спецоперации. В январе 2023 года президент РФС Александр Дюков сообщил о намерении начать работу с новым брендом.