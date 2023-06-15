Футболистов российской сборной переоденут в отечественную экипировку

Российский футбольный союз подписал меморандум о сотрудничестве с отечественным брендом Jogel, сообщили в пресс-службе союза.

Церемония состоялась на полях ПМЭФ, подписи в документе поставили генсек РФС Максим Митрофанов и основатель Jogel Артур Мовсесян. Митрофанов выразил уверенность в том, что это партнёрство укрепит развитие российского футбола, а игроки получат качественную экипировку. В свою очередь Мовсесян отметил, что это честь для бренда.

"Для нас честь стать частью истории. Впервые сборные будут одеты отечественным экипировщиком. Мы рады, что РФС обратил на нас внимание", — сказал он.

Сборная начнёт играть в экипировке уже в следующем году, контракт будет рассчитан на два сезона.