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12 июня, 21:14

Дюков рассказал, каким бы хотел видеть российский футбол в будущем

Президент РФС Дюков: Хотел бы, чтобы россияне гордились нашим футболом

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о перспективах российского футбола в ближайшем будущем и рассказал, каким бы он хотел видеть его через пять лет.

"Каким бы я хотел видеть российский футбол через пять лет? Российский футбол — футбол, которым бы гордились наши граждане", — ответил Дюков газете "Спорт-Экспресс".

В ЦСКА напророчили Акинфееву высокий пост после завершения карьеры

В ЦСКА напророчили Акинфееву высокий пост после завершения карьеры

Ранее Лайф в РФС рассказали, сколько ЦСКА получит за победу в Кубке России. Московский футбольный клуб обыграл в суперфинале "Краснодар" в серии пенальти (6:5, 1:1 — основное время).

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РФС

Арина Родионова
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