Дюков рассказал, каким бы хотел видеть российский футбол в будущем

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о перспективах российского футбола в ближайшем будущем и рассказал, каким бы он хотел видеть его через пять лет.

"Каким бы я хотел видеть российский футбол через пять лет? Российский футбол — футбол, которым бы гордились наши граждане", — ответил Дюков газете "Спорт-Экспресс".