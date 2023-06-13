Дюков рассказал, каким бы хотел видеть российский футбол в будущем
Президент РФС Дюков: Хотел бы, чтобы россияне гордились нашим футболом
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о перспективах российского футбола в ближайшем будущем и рассказал, каким бы он хотел видеть его через пять лет.
"Каким бы я хотел видеть российский футбол через пять лет? Российский футбол — футбол, которым бы гордились наши граждане", — ответил Дюков газете "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф в РФС рассказали, сколько ЦСКА получит за победу в Кубке России. Московский футбольный клуб обыграл в суперфинале "Краснодар" в серии пенальти (6:5, 1:1 — основное время).
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