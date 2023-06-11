В РФС рассказали, сколько ЦСКА получит за победу в Кубке России

Победитель "Фонбет" — Кубка России сезона 2022/2023 московский футбольный клуб ЦСКА получит около 300 млн рублей по итогам игр. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

"Команда, которая дошла до финала и выиграла его, получит около 300 млн рублей. Но это не за один матч", — сказал Митрофанов.

В суперфинале Кубка России победу одержал московский ЦСКА. Он обыграл "Краснодар" в серии пенальти (6:5, 1:1 — основное время). Армейцы стали победителями этих ежегодных соревнований в восьмой раз в истории. До этого клуб пять раз выигрывал Кубок СССР.