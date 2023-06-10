Знаменитый футболист Гладилин назвал фаворита суперфинала Кубка России

ЦСКА имеет больше шансов в суперфинале Кубка России, чем "Краснодар", считает знаменитый футболист и заслуженный тренер России Валерий Гладилин. По его словам, всё дело в опыте.

"ЦСКА — более опытная, более наигранная команда. Я считаю, что шансов у ЦСКА больше. У них опыта больше в таких матчах. Но для "Краснодара" есть мотивация — выиграть какой-то трофей, это большая мотивация", — сказал Гладилин в беседе с "Газетой.ру".

Эксперт добавил, что у армейцев есть футболисты, которые могут решить исход игры, хороший вратарь и неплохие игроки атакующей линии.

Напомним, матч пройдёт 11 июня в московских "Лужниках", начало в 17:00. В последний раз ЦСКА и "Краснодар" встречались в 29-м туре чемпионата России, закончив игру со счётом 0:0.