Звездой "Краснодара" заинтересовался "Аякс"

Нидерландский "Аякс" хочет подписать армянского полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, пишет "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, 23-летний футболист находится в топе приоритетов летних трансферов амстердамского клуба.

"Амстердамский клуб планирует вступить в переговоры после суперфинала Кубка России. "Краснодар" будет готов продать игрока за сумму чуть больше €10 млн плюс бонусы", — утверждает инсайдер.

Сперцян сыграл за "Краснодар" 40 матчей в текущем сезоне, забив 14 мячей и сделав столько же результативных передач. Его контракт с кубанским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня.