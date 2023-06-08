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8 июня, 13:29

Звездой "Краснодара" заинтересовался "Аякс"

"Чемпионат": "Аякс" хочет подписать полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна

<p>Эдуард Сперцян. Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев</p>

Эдуард Сперцян. Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев

Нидерландский "Аякс" хочет подписать армянского полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна, пишет "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, 23-летний футболист находится в топе приоритетов летних трансферов амстердамского клуба.

"Амстердамский клуб планирует вступить в переговоры после суперфинала Кубка России. "Краснодар" будет готов продать игрока за сумму чуть больше €10 млн плюс бонусы", — утверждает инсайдер.

Сперцян сыграл за "Краснодар" 40 матчей в текущем сезоне, забив 14 мячей и сделав столько же результативных передач. Его контракт с кубанским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня.

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Напомним, в начале апреля Эдуард Сперцян заявил, что хотел бы попробовать свои силы в европейском клубе. Тогда он назвал сообщения о скором переходе в другую команду слухами.

Матвей Константинов
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