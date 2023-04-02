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2 апреля, 14:59

Сперцян рассказал, хочет ли поиграть в европейском клубе

Игрок "Краснодара" Сперцян заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе

Полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян рассказал, желает ли он перейти в какую-то европейскую команду. Игрок признался, что хочет попробовать свои силы на новом уровне.

"Хотелось бы попробовать, наверное. Посмотрим, не могу ничего сказать. Я пока здесь", — сказал Сперцян в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", добавив, что пока все разговоры о переходе в другой клуб — это только слухи.

В текущем сезоне 22-летний полузащитник провёл 28 матчей за "Краснодар" во всех турнирах. В его активе 11 голов и 10 результативных передач.

Ряд европейских клубов заинтересовался в переходе игрока "Краснодара" Сперцяна

Ряд европейских клубов заинтересовался в переходе игрока "Краснодара" Сперцяна

Ранее сообщалось, что итальянский клуб "Милан" не намерен приобретать Эдуарда Сперцяна по окончании текущего футбольного сезона.

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t.me / fckrasnodar

Иван Косицын
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