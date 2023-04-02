Сперцян рассказал, хочет ли поиграть в европейском клубе
Игрок "Краснодара" Сперцян заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе
Полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян рассказал, желает ли он перейти в какую-то европейскую команду. Игрок признался, что хочет попробовать свои силы на новом уровне.
"Хотелось бы попробовать, наверное. Посмотрим, не могу ничего сказать. Я пока здесь", — сказал Сперцян в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", добавив, что пока все разговоры о переходе в другой клуб — это только слухи.
В текущем сезоне 22-летний полузащитник провёл 28 матчей за "Краснодар" во всех турнирах. В его активе 11 голов и 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб "Милан" не намерен приобретать Эдуарда Сперцяна по окончании текущего футбольного сезона.
t.me / fckrasnodar