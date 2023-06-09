ЦСКА подписал долгосрочный контракт с игроком сборной России

Столичный футбольный клуб ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Игорем Дивеевым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года.

В завершившемся сезоне 23-летний Дивеев отыграл в 20 матчах в РПЛ, в которых забил три мяча. Он выступает за ЦСКА с 2019 года.