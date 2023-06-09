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9 июня, 19:16

ЦСКА подписал долгосрочный контракт с игроком сборной России

ЦСКА продлил контракт с Игорем Дивеевым до 2028 года

<p>Игорь Дивеев и гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/pfccskamoscow/13786" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК ЦСКА</a></p>

Игорь Дивеев и гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Обложка © t.me / ПФК ЦСКА

Столичный футбольный клуб ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Игорем Дивеевым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года.

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В завершившемся сезоне 23-летний Дивеев отыграл в 20 матчах в РПЛ, в которых забил три мяча. Он выступает за ЦСКА с 2019 года.

Напомним, по итогам сезона наставник ЦСКА Владимир Федотов был признан лучшим тренером. Он вернул армейцев на пьедестал, финишировав вторым.

Артур Лапсаков
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