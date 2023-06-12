В ЦСКА напророчили Акинфееву высокий пост после завершения карьеры

Бессменный голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после завершения спортивной карьеры может стать тренером или вице-президентом команды. Об этом сообщил президент московского клуба Евгений Гинер.

"Акинфеев может стать селекционером, тренером, менеджером или вице-президентом. Пока сложно ответить на вопрос, поскольку он сам не ответит. Когда завершит карьеру, уже посмотрим, к чему его тянет", — сказал он в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Сейчас Акинфееву 37 лет, из них на протяжении 20 он предан родному ЦСКА. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона 2023/2024.