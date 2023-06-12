Регион

Уведомления отключены

12 июня, 15:29

В ЦСКА напророчили Акинфееву высокий пост после завершения карьеры

Президент ЦСКА Гинер: Вратарь Акинфеев может стать тренером армейцев

<p>Игорь Акинфеев. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/pfc_cska?z=photo-30738633_457399800/wall-30738633_2648777" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПФК ЦСКА Москва</a></p>

Игорь Акинфеев. Обложка © VK / ПФК ЦСКА Москва

Бессменный голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев после завершения спортивной карьеры может стать тренером или вице-президентом команды. Об этом сообщил президент московского клуба Евгений Гинер.

"Акинфеев может стать селекционером, тренером, менеджером или вице-президентом. Пока сложно ответить на вопрос, поскольку он сам не ответит. Когда завершит карьеру, уже посмотрим, к чему его тянет", — сказал он в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Сейчас Акинфееву 37 лет, из них на протяжении 20 он предан родному ЦСКА. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона 2023/2024.

ЦСКА победил "Краснодар" и в восьмой раз взял Кубок России

ЦСКА победил "Краснодар" и в восьмой раз взял Кубок России

Ранее Лайф сообщал, что Акинфеев стал обладателем приза "Ассист сезона" от РПЛ. Также игрок армейцев признан лучшим вратарём в завершившемся чемпионате.

Наталья Исакова
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • Игорь Акинфеев
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров